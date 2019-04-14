В Иркутском краеведческом музее пройдет концерт саксофониста Артема Сыровацкого
В музейной студии Иркутского краеведческого музея 19 апреля состоится концерт саксофониста, лауреата всероссийских и международных конкурсов Артема Сыровацкого.
- Артем будет выступать в рамках выставки «Струны, клавиши и не только», - рассказали в пресс-службе музея. – Начало в 17.00.
В программе вечера – музыка Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Франсуа Борне и других классиков мировой музыки. Партию фортепиано Алла Антонова.
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