В Иркутском краеведческом музее пройдет концерт саксофониста Артема Сыровацкого

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-14T15:13:33+03:00

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В музейной студии Иркутского краеведческого музея 19 апреля состоится концерт саксофониста, лауреата всероссийских и международных конкурсов Артема Сыровацкого.

- Артем будет выступать в рамках выставки «Струны, клавиши и не только», - рассказали в пресс-службе музея. – Начало в 17.00.

В программе вечера – музыка Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Франсуа Борне и других классиков мировой музыки. Партию фортепиано Алла Антонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU