«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреля
До Пасхи осталось уже чуть меньше двух недель. Совсем скоро, 28 апреля, во всех храмах Иркутска будет раздаваться праздничный возглас «Христос Воскресе!». В конце этой недели православные будут отмечать Вербное воскресенье, а уже 25 числа – Чистый четверг, красить яйца, печь куличи.
В Иркутске к главному православному празднику подготовили много событий – фестивали, концерты, спектакли. Отмечать праздник будут и в музее Тальцы, что на 47-ом километре Байкальского тракта.
- 28 апреля с 12.00 до 16.00 мы запланировали праздничную программу «Пасхальный звон», - рассказали «КП» в музее. – Будет концерт, традиционные пасхальные игры и забавы, а также мастер-классы.
Куда еще можно сходить на Светлой седмице, читайте здесь - Пасха в Иркутске 2019: театральный фестиваль, концерты в филармонии, выставки, мастер-классы и забавы
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ИСТОЧНИК KP.RU