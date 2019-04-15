2019-04-15T03:37:52+03:00
Общество

«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреля

В музее будут отмечать главный православный праздник
Мария КНЯЗЕВА
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«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреля«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До Пасхи осталось уже чуть меньше двух недель. Совсем скоро, 28 апреля, во всех храмах Иркутска будет раздаваться праздничный возглас «Христос Воскресе!». В конце этой недели православные будут отмечать Вербное воскресенье, а уже 25 числа – Чистый четверг, красить яйца, печь куличи.

В Иркутске к главному православному празднику подготовили много событий – фестивали, концерты, спектакли. Отмечать праздник будут и в музее Тальцы, что на 47-ом километре Байкальского тракта.

- 28 апреля с 12.00 до 16.00 мы запланировали праздничную программу «Пасхальный звон», - рассказали «КП» в музее. – Будет концерт, традиционные пасхальные игры и забавы, а также мастер-классы.

Куда еще можно сходить на Светлой седмице, читайте здесь - Пасха в Иркутске 2019: театральный фестиваль, концерты в филармонии, выставки, мастер-классы и забавы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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