За неделю в Иркутске выросли цены на свежие огурцы и творог

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-14T16:53:59+03:00

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Есть на завтрак, обед и ужин свежие овощи в Иркутске сейчас дорого. В основном горожане достают картошку из овощехранилищ и помидоры-огурцы, законсервированные еще осенью. Конечно, запасы есть не у каждого, и тогда выручает заморозка и консервы из магазина. Это пока намного дешевле килограмма свежих помидоров и огурцов, ведь до урожая еще далеко. .

-В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на огурцы свежие - на 2,13 руб. или 1,4 %, творог - на 3,82 руб. или 1,4 % и морковь на 0,44 руб. или 1,2 %, - приводит данные еженедельной статистики пресс-служба мэрии Улан-Удэ. - Наибольшее снижение цен отмечено на картофель - на 1,25 руб. или 4,2 %, помидоры - на 1,74 руб. или 1 %.

Остальные продуктовые цены в городе стабильны. А вот в Улан-Удэ на прошедшей неделе повысились в цене все те же овощи ( картофель, капуста, лук, помидоры) в среднем на 2,61 руб. или 2,4 %, рис шлифованный на 1,18 руб. или 1,8 %.Но при этом в республике серьезно снизились цены на свежие огурцы - сразу на 9,06 руб. или 5,4 % и баранину - на 11,64 руб. или 3,5 %.

В Чите, так же, как и в Иркутске дорожал творог ( и причина та же - не сезон), но сразу на 36,21 руб. или 6,7 % и вермишель - на 3,61 руб. или 4,9 %. Безусловно, и столице Забайкалья не обошлось без подорожания моркови, лука и помидоров в среднем на 2,12 руб. или 3,2 %. Намного подешевел чай -на 31,92 руб. или 3,9 % и сахар на 0,86 руб. или 1,7 %.

ИСТОЧНИК KP.RU