2019-04-15T04:30:48+03:00
Общество

Непогода в Иркутской области оставила ряд поселков без электроэнергии

Аварии практически устранены, без света пока поселок Тальяны
Мария КНЯЗЕВА
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Непогода в Иркутской области оставила ряд поселков без электроэнергииНепогода в Иркутской области оставила ряд поселков без электроэнергииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Неблагоприятные метеорологические условия, а именно сильный ветер со скоростью 15 м/с, в Иркутской области спровоцировали аварию на высоковольтных линиях 10 кВ в Усольском и Зиминском районах. Электроснабжение в Зиминском районе было восстановлено к 6 утра, тогда как еще четыре поселка, а это 947 домов, оставались без света.

- На 06.55 утра 15 апреля в трех населенных пунктов электроснабжение восстановлено, - сообщает пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области. – Сейчас ведутся работы в поселке Тальяны Усольского района.

Напоминаем, что непогода доберется сегодня и до Иркутска. В столице Приангарья ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, дождь со снегом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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