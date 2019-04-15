2019-04-15T06:17:56+03:00
Общество

Управляющая компания четыре года работала без лицензии в Слюдянском районе

Ее директора оштрафовали на 50 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Управляющая компания четыре года работала без лицензии в Слюдянском районе.Управляющая компания четыре года работала без лицензии в Слюдянском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Одна из управляющих компаний Слюдянского района четыре года работала без лицензии. Обслуживая многоквартирные дома с 2015 года и собирая с них плату за услуги, фирма так и не получила разрешения.

- В отношении директора управляющей компании было возбуждено административное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Его признали виновным и по решению суда оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура подготовила еще один иск, Также через суд удалось добиться запрета на управление многоквартирными домами до получения фирмой необходимой лицензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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