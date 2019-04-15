2019-04-15T10:41:17+03:00
Происшествия

Грабителя, который срывал золотые украшения с женщин, задержали в Иркутске

Молодой человек нападал на продавцов
Аюна СТЕПАНОВА
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Грабителя, который срывал золотые украшения с женщин, задержали в Иркутске.Грабителя, который срывал золотые украшения с женщин, задержали в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Четырнадцатого апреля в одном из магазинов Ленинского района в павильон вошел неизвестный. Он сорвал с шеи золотую цепочку продавца и скрылся. Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения. Благодаря этой записи полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

Грабителем оказался 27-летний местный житель. Как выяснилось, он причастен к еще двум эпизодам преступлений. Похищенные ювелирные изделия изъяты и в ближайшее время их вернут пострадавшим. Кстати, ранее преступник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за грабежи.

- Возбуждено уголовное дело за грабеж. Мужчине грозит до 4 лет колонии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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