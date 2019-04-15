2019-04-15T11:40:41+03:00
Происшествия

В Ангарске задержали похитителей крышек люков

Город захлестнула волна краж Город захлестнула волна краж
Аюна СТЕПАНОВА
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В Ангарске задержали похитителей крышек люков.В Ангарске задержали похитителей крышек люков.Фото: Виктория МИНАЕВА
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На прошлой неделе улицы Ангарска остались без крышек канализационных люков. Оказалось, что охотники за ними - сдатчики металла. Трое местных жителей орудовали в основном по ночам. Снимали крышки, а затем сдавали их в пункт приема металла. И все, конечно, ради денег. Всего они похитили 20 металлических крышек. Обогатиться им удалось на 113 тысяч рублей. Еще 12 крышек они сдать не успели. Полицейские их изъяли.

Теперь хулиганам придется отвечать перед судом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ворам грозит лишение свободы до пяти лет.

- Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим кражам. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ангарскому городскому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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