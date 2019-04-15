СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-15T12:30:51+03:00

Хирурги были шокированы тем, что увидели у пациента [фото]

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К врачам отделения челюстно-лицевой хирургии республиканской больницы в Улан-Удэ обратился необычный пациент. Житель Бурятии рассказал, что еще в далеком 1991 году хирург, чье имя он уже и не помнит, сделал ему рискованную операцию. Врачи были шокированы, узнав, что мужчине насквозь просверлили челюстную кость и вставили туда самопальные болты. Лишь спустя 27 лет житель Бурятии решил удалить их.

За это время технологии ушли далеко вперед, вот и протезирование не стоит на месте. По словам медиков, за это время металл так врос в кость, что для его удаления нужна была ювелирная точность.

Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти. Фото: пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.

- Все хирурги были удивлены увиденным, потому что столкнулись с таким впервые, стоит отметить и храбрость пациента, пережившего подобное, - сообщили в пресс-службе республиканской больницы имени Семашко. – Удивительно, что за столько лет не возникло никаких осложнений.

Теперь после того, как стержни, вкрученные в челюсть винтами, сняли, врачи начали готовить пациента к новой операции. К счастью, на этот раз уже по современным технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU