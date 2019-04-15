2019-04-15T12:30:51+03:00
Общество

Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти

Хирурги были шокированы тем, что увидели у пациента [фото]
Аюна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти. Фото: пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти. Фото: пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.
Изменить размер текста:

К врачам отделения челюстно-лицевой хирургии республиканской больницы в Улан-Удэ обратился необычный пациент. Житель Бурятии рассказал, что еще в далеком 1991 году хирург, чье имя он уже и не помнит, сделал ему рискованную операцию. Врачи были шокированы, узнав, что мужчине насквозь просверлили челюстную кость и вставили туда самопальные болты. Лишь спустя 27 лет житель Бурятии решил удалить их.

За это время технологии ушли далеко вперед, вот и протезирование не стоит на месте. По словам медиков, за это время металл так врос в кость, что для его удаления нужна была ювелирная точность.

Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти. Фото: пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.

Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти. Фото: пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.

- Все хирурги были удивлены увиденным, потому что столкнулись с таким впервые, стоит отметить и храбрость пациента, пережившего подобное, - сообщили в пресс-службе республиканской больницы имени Семашко. – Удивительно, что за столько лет не возникло никаких осложнений.

Теперь после того, как стержни, вкрученные в челюсть винтами, сняли, врачи начали готовить пациента к новой операции. К счастью, на этот раз уже по современным технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В иркутском интернате открыли новое отделение милосердия
«Ростелеком» в Иркутской области продлил акцию «Для дома и спокойствия»
Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет
В Ангарске задержали похитителей крышек люков
Грабителя, который срывал золотые украшения с женщин, задержали в Иркутске
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Житель Байкальска поймал вооруженного грабителя
Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области
19 апреля в Иркутске: все на День донора
Машина скорой помощи наехала на женщину с коляской на пешеходном переходе в Иркутске
Алексей Соболь: бизнес-миссия во Вьетнам, организованная Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, прошла успешно
Управляющая компания четыре года работала без лицензии в Слюдянском районе
Лесные пожары начались в Иркутской области
Непогода в Иркутской области оставила ряд поселков без электроэнергии
«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреля
За неделю в Иркутске выросли цены на свежие огурцы и творог
В Иркутском краеведческом музее пройдет концерт саксофониста Артема Сыровацкого
Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: болеем за «Ангару»!
Фильм по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне» покажут в Доме кино Иркутска