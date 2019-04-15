2019-04-15T12:56:39+03:00
Происшествия

Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет

Сыщики просят откликнуться всех, кто знает подробности гибели младенца
Аюна СТЕПАНОВА
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Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет.Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Небольшой поселок Мегет, расположенный между Иркутском и Ангарском потрясла новость о страшной находке. Местные жители нашли в одном из заброшенных гаражей тело новорожденного ребенка и вызвали полицейских. Это произошло 13 апреля.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – На теле погибшего ребенка нет следов насильственной смерти. Уже назначены несколько судебных экспертиз, которые помогут установить причины гибели.

Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося. Всех, кто знает знает о подробностях произошедшего следователи просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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