Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет
Небольшой поселок Мегет, расположенный между Иркутском и Ангарском потрясла новость о страшной находке. Местные жители нашли в одном из заброшенных гаражей тело новорожденного ребенка и вызвали полицейских. Это произошло 13 апреля.
- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – На теле погибшего ребенка нет следов насильственной смерти. Уже назначены несколько судебных экспертиз, которые помогут установить причины гибели.
Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося. Всех, кто знает знает о подробностях произошедшего следователи просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU