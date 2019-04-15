Телефонная мошенница похитила 30 тысяч рублей со счета иркутянки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-15T14:36:06+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попалась 35-летняя иркутянка. Ей на сотовый позвонила неизвестная, которая выдавая себя за представителя службы безопасности банка рассказала женщине, что с ее счета пытаются снять деньги. Сбережения можно спасти, но для этого нужно назвать данные из смс-уведомлений.

- После того как сибирячка передала аферистке пароль, с ее счета сняли более 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Получив деньги, она перестала выходить на связь.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU