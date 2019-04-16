2019-04-16T03:35:57+03:00
Общество

Фильмы фестиваля «Старый город в новом мире» покажут в Иркутске

Киносеансы пройдут в Доме кино
Мария КНЯЗЕВА
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Фильмы фестиваля «Старый город в новом мире» покажут в ИркутскеФильмы фестиваля «Старый город в новом мире» покажут в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 23 апреля пройдут показы в рамках русско-итальянского фестиваля «Старый город в новом мире». Первыми работами, которые смогут увидеть жители города, станут две короткометражные ленты из номинации «Лучший документальный фильм». Первая расскажет об иркутянине Евгении Гинтове и его «Книжном приюте».

- Второй фильм - «Иркутск с нами?», режиссер Мария Кельчевская, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Картина расскажет об Иркутске деревянном.

Также для показа отобраны три короткометражки из номинации «Лучший игровой фильм» – «Бравист», «Матера», «Огонь». Начало в 18.00, вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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