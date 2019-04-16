Четыре тысячи тонн мусора вывезли из Иркутска с начала месячника уборки
Апрель в Иркутске считается месяцем санитарной очистки города.
- За две недели в городе очистили больше половины парков, скверов и вывезли почти четыре тысячи тонн мусора, - сообщает администрация города Иркутска.
Сейчас продолжается обрезка деревьев и кустарников, красят ограждения, моют дорожные знаки. Скоро начнется ремонт дорог и их разметка, противоклещевая обработка. Кроме того, 27 апреля в городе пройдет общегородской субботник.
- На сайте «Общественная жизнь города Иркутска» опубликованы интерактивные карты по округам, - отмечают в администрации. – На них отмечено, когда, где и в какое время пройдут масштабные субботники. Принять участие может любой желающий.
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ИСТОЧНИК KP.RU