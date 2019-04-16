СЕГОДНЯ 06:17 2019-04-16T06:17:39+03:00

Десять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три новых лесных пожара в Усольском, Ангарском и Иркутском районах

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В Приангарье начался сезон лесных пожаров. Несмотря на то, что уже введен запрет на самовольный пал травы и разведение костров, тайга продолжает гореть.

Так за минувшие сутки потушили три новых лесных пожара в Усольском, Ангарском и Иркутском районах.

- Также потушили четыре очага в Боханском, Слюдянском, Шелеховском и Иркутском районах, - сообщили в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области. – Огонь также остановили на землях «Заповедное Прибайкалья».

На борьбу с огнем в Иркутской области брошено 120 лесничих и 34 единицы техники. На утро 16 апреля новых очагов в лесах Приангарья нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU