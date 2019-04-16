СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-16T07:10:09+03:00

Иркутянка заплатила 18 штрафов за парковку, чтобы выехать в Европу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жительница Шелехова Иркутской области ныне проживает в столице России. Она была оштрафована 18 раз за неправильную парковку на общую сумму 43 тысячи рублей.

Должницу уже уведомляли о запрете выезда за границу, но та проигнорировала судебных приставов и не оплатила вовремя штрафы.

В итоге должнице ограничили право выезда за пределы России. И только долговой "плен" заставил должницу заплатить просроченные штрафы. Она оплатила долг в полном объеме, поскольку планировала поездку в Европу.

- В результате постановление об ограничении права выезда за рубеж было отменено, поскольку задолженность была погашена полностью, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU