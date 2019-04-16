Водителя школьного автобуса, которого поймали пьяным за рулем под Иркутском, уволят

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-16T07:28:31+03:00

Стало известно, что перед выходом в рейс, он проходил медосвидетельствование

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Сел за руль пьяным и лишился работы. Водителя школьного автобуса из поселка Маркова, которого днем, 15 апреля, полицейские поймали за рулем в алкогольном опьянении, уволят. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

- Да, его уволят за нарушения трудового договора, - объяснили в пресс-службе администрации.

Также стало известно, что перед выходом в рейс, водитель, как положено, прошел медосвидетельствование в 6.30 утра. Следующий осмотр он должен был пройти вечером, после окончания рабочего дня. По предварительной информации, алкоголь он выпил в обед.

Напомним, инспекторы ГИБДД остановили водителя автобуса в Маркова во время своего дежурства. За рулем находился 41-летний местный житель от которого исходил сильный запах алкоголя. Инспекторы провели освидетельствование и ужаснулись. Норма содержания алкоголя в организме водителя превышала допустимую норму более чем 5 раз. При этом в салоне находилось более 10 школьников, которых нарушитель подверг опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU