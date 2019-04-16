2019-04-16T09:09:32+03:00
Общество

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области поддержали позицию прокуратуры по вопросу противодействия коррупции

Поправка губернатора отклонена большинством голосов
Яна ЛИСИНА
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Комиссия по координации работы по противодействию коррупции при губернаторе Иркутской области исключена из процесса рассмотрения результатов проверки достоверности и полноты сведения о доходах и расходах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности по требованию прокуратуры. Такое решение было принято на 13-й сессии ЗакСобрания Иркутской области большинством голосов депутатов.

Проект изменений в соответствующий закон о предоставлении данных о доходах для тех, кто замещает муниципальные должности или претендует на них, внесла прокуратура Иркутской области. Законопроектом предлагалось привести областное законодательство в соответствие с федеральным в части уточнения сроков принятия и направления решений по проверкам, а также в части исключения участия в этом процессе комиссии.

Как пояснил на сессии зампрокурора Иркутской области Роман Шергин, в соответствии с федеральным законодательством результаты проверки утверждаются губернатором, участие комиссии в проверке сведений о доходах и расходах именно муниципальных служащих не предусмотрено. А обязательное включение комиссии в процесс может рассматриваться как выход за пределы полномочий, установленных законом.

Уточним, раннее поправка, сохраняющая деятельность комиссии, была внесена губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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