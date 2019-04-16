2019-04-16T09:12:03+03:00
Общество

Помощник машиниста в Иркутске работал по поддельному диплому

Профессиональное училище Иркутской области опровергло выдачу диплома
Аюна СТЕПАНОВА
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Помощник машиниста в Иркутске работал по поддельному диплому.Помощник машиниста в Иркутске работал по поддельному диплому.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области помощник машиниста локомотива сам себе выписал диплом. По подложному документу ему удалось устроиться на работу помощником машиниста локомотива. Ноего карьера длилась недолго. Однажды нагрянула проверка прокуратуры. Тогда обман и вскрылся. Иркутянин использовал диплом, который был якобы выдан одним из профессиональных училищ региона.

Однако директор образовательного учреждения пояснил, что машинист обучение в училище не проходил, диплом ему не выдавали. И даже визуально документ отличался от установленного образца.К тому же он без соответствующего образования создал реальную угрозу безопасности движения.

- Прокуратура проверила квалификацию всех работников, чьи обязанности связаны с обеспечением безопасности движения железнодорожного транспорта. Особое внимание уделено машинистам и их помощникам, имеющим право выезда на главный ход ВСЖД, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Теперь "помощнику машиниста" грозит ответ перед законом. Возбуждено уголовное дело за использование поддельного диплома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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