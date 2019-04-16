2019-04-16T10:33:50+03:00
Происшествия

Подросток погиб под колесами поезда в Иркутской области

Трагедия произошла на перегоне «Новобратск-Тепловая»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Подросток погиб под колесами поезда в Иркутской области.Подросток погиб под колесами поезда в Иркутской области.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Братске под колесами поезда погиб 16-летний подросток. Одиночный локомотив электровоза проезжал перегон «Новобратск-Тепловая» Восточно-Сибирской железной дороги, когда на пути вышел молодой человек. От удара братчанин погиб на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Известно, что погибший переходил пути в неположенном месте.

Сыщики изучают все детали случившегося. Расследование продолжается. Напомним, что в октябре прошлого года на этом же перегоне погибла девочка, переходившая пути с подружкой. Тогда машинист локомотива пытался избежать трагедии, но несмотря на многочисленные сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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