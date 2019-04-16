2019-04-16T13:56:56+03:00
Происшествия

Местные жители помогли задержать грабителя в Черемхове

Они передали его в руки полиции
Олег ФЕДОРОВ
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Местные жители помогли задержать грабителя в Черемхова.Местные жители помогли задержать грабителя в Черемхова.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Черемхова обратилась в полицию по поводу кражи. Она рассказала, что к ней в дом пробрался неизвестный и украл ценные вещи.

На беду грабителя, он решил провернуть свою аферу на глазах двух соседей женщины. Они решили подождать когда грабитель выйдет из квартиры, чтобы взять его с поличным. Пока он паковал ценные вещи, мужчины позвонили хозяйке квартиры и рассказали про ограбление, а та, в свою очередь обратилась в правоохранительные органы. Когда экипаж полиции приехал на место, то сотрудники обнаружили, что домушника задержали неравнодушные соседи.

- Злоумышленником оказался 28-летний, ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас он помещен под стражу.

На похитителя возбудили уголовное дело по статье кража. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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