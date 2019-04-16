2019-04-16T10:50:49+03:00
Происшествия

Двое жителей Усть-Кута, которых считали пропавшими без вести, ограбили пенсионерку в Братске

У женщины выхватили сумку, в которой были документы, сотовый и 8 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двое жителей Усть-Кута, которых считали пропавшими без вести, ограбили пенсионерку в Братске.Двое жителей Усть-Кута, которых считали пропавшими без вести, ограбили пенсионерку в Братске.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Братска поздним вечером возвращалась домой, как вдруг, прямо на улице к ней подбежали двое незнакомцев и выхватили сумку. Оставшись без документов, сотового и денег, пенсионерка в слезах пришла полицию.

- Патрульные прибывшие к ней, получили словесный портрет грабителей, по нему их смогли найти в соседнем районе, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. – Мужчины пытались сбежать, но были задержаны.

Во время обыска росгвардейцы нашли и похищенную сумочку. Оказалось, что грабителями были двое жителей Усть-Кута, которые считались пропавшими без вести. Сыщики уже возбудили уголовное дело и выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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