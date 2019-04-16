Три брата убили собутыльника в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-16T11:08:24+03:00

Они напали на него ради телефона, рыболовной сети и палатки

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В Прианагарье завершилось расследование жестокого убийства, которое совершили трое братьев. Трагедия произошла весной прошлого года в Усолье. Четыре местных жителя рыбачили недалеко от лодочной станции. Не обошлось без спиртного. В это время у братьев созрел план, как ограбить своего приятеля. Найдя повод для ссоры, они напали на мужчину и начали избивать.

- Братья отобрали у него плащ-палатку, рюкзак, сотовый телефон, плеер и рыболовную сеть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Мужчина просил вернуть ему похищенное, поэтому нападавшие решили замести следы и сбросили его реку Ангара.

Когда преступников поймали, сыщики возбудили уголовное дело и смогли собрать достаточно улик. Дело уже передано в Иркутский областной суд, который вскоре вынесет свой приговор братьям-убийцам.

ИСТОЧНИК KP.RU