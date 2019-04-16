Три брата убили собутыльника в Иркутской области
В Прианагарье завершилось расследование жестокого убийства, которое совершили трое братьев. Трагедия произошла весной прошлого года в Усолье. Четыре местных жителя рыбачили недалеко от лодочной станции. Не обошлось без спиртного. В это время у братьев созрел план, как ограбить своего приятеля. Найдя повод для ссоры, они напали на мужчину и начали избивать.
- Братья отобрали у него плащ-палатку, рюкзак, сотовый телефон, плеер и рыболовную сеть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Мужчина просил вернуть ему похищенное, поэтому нападавшие решили замести следы и сбросили его реку Ангара.
Когда преступников поймали, сыщики возбудили уголовное дело и смогли собрать достаточно улик. Дело уже передано в Иркутский областной суд, который вскоре вынесет свой приговор братьям-убийцам.
ИСТОЧНИК KP.RU