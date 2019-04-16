2019-04-16T11:08:24+03:00
Происшествия

Три брата убили собутыльника в Иркутской области

Они напали на него ради телефона, рыболовной сети и палатки
Аюна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Три брата убили собутыльника в Иркутской области.Три брата убили собутыльника в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Прианагарье завершилось расследование жестокого убийства, которое совершили трое братьев. Трагедия произошла весной прошлого года в Усолье. Четыре местных жителя рыбачили недалеко от лодочной станции. Не обошлось без спиртного. В это время у братьев созрел план, как ограбить своего приятеля. Найдя повод для ссоры, они напали на мужчину и начали избивать.

- Братья отобрали у него плащ-палатку, рюкзак, сотовый телефон, плеер и рыболовную сеть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Мужчина просил вернуть ему похищенное, поэтому нападавшие решили замести следы и сбросили его реку Ангара.

Когда преступников поймали, сыщики возбудили уголовное дело и смогли собрать достаточно улик. Дело уже передано в Иркутский областной суд, который вскоре вынесет свой приговор братьям-убийцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара рыбаков погибла в Иркутской области
Двое подростков погибли на пожаре в Иркутской области
Москва и Братск заключили договор о взаимном сотрудничестве в сфере образования
Избежала тюрьмы: ангарчанка, которая сожгла дом и внедорожник бывшего начальника, заплатит огромный штраф
В Иркутске в пятый раз пройдет пожарный кроссфит
Чердаки и подвалы жилых домов расчищают от хлама в Иркутске
Двое жителей Усть-Кута, которых считали пропавшими без вести, ограбили пенсионерку в Братске
Местные жители помогли задержать грабителя в Черемхове
Подросток погиб под колесами поезда в Иркутской области
«Ангарскцемент» готов к строительному сезону-2019
«Ростелеком» в Иркутской области подготовил инфраструктуру связи к весеннему паводку
Помощник машиниста в Иркутске работал по поддельному диплому
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области поддержали позицию прокуратуры по вопросу противодействия коррупции
Деньги за выступление Иркутского губернаторского симфонического оркестра в Вене получены
Поделитесь фирменным рецептом блюда к Пасхе и получите призы от "Комсомолки"
Водителя школьного автобуса, которого поймали пьяным за рулем под Иркутском, уволят
Иркутянка заплатила 18 штрафов за парковку, чтобы выехать в Европу
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
Десять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области
Четыре тысячи тонн мусора вывезли из Иркутска с начала месячника уборки
Фильмы фестиваля «Старый город в новом мире» покажут в Иркутске
Чемпионат и первенство России по кикбоксингу: у спортсменов Иркутской области 17 медалей
Телефонная мошенница похитила 30 тысяч рублей со счета иркутянки