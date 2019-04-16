Чердаки и подвалы жилых домов расчищают от хлама в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-16T11:25:53+03:00

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В Иркутске продолжается месяц чистоты. Убирают не только городские улицы и скверы, но и жилые дома. Чердаки и подвалы Октябрьского округа очищают от ненужного хлама и мусора.

- Плановые мероприятия проводятся дважды в год, перечень домов формируют по результатам мониторинга, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это делается в санитарных целях, чтобы избежать появления грызунов и для пожарной безопасности.

В мэрии уточнили, что управляющие компании не должны перекладывать мусор из подвалов на придомовую территорию, а обязаны вывозить его. Нарушителей ждет не только административный протокол, но и штраф до 55 тысяч рублей.

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Четыре тысячи тонн мусора вывезли из Иркутска с начала месячника уборки. Очистили больше половины парков и скверов города. (подробности).

Противоклещевая обработка начнется в Иркутске в ближайшие дни, после того как установится хорошая погода. Для того чтобы ее начать нужно как минимум чтобы три дня было тепло. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU