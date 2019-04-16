2019-04-16T11:35:06+03:00
Общество

В Иркутске в пятый раз пройдет пожарный кроссфит

Сильнейшего пожарного области определят 30 апреля
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутске в пятый раз пройдет пожарный кроссфит.В Иркутске в пятый раз пройдет пожарный кроссфит.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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По традиции в день пожарной охраны в Иркутске уже в пятый раз пройдут соревнования по силовому многоборью «Пожарный кроссфит». В нем примут участие команды МЧС России и всех видов пожарной охраны Иркутской области.

Соревнования по силовому многоборью среди спасателей МЧС в Иркутской области начали проводить с 2015 года. В прошлом году в турнире приняли участие 47 пожарных команд МЧС России из Сибири, Урала, дальнего Востока, а также коллеги из Узбекистана.

- В основе соревнований лежат физические нагрузки и высокоинтенсивные упражнения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Они способствуют повышению профессионального уровня пожарных и спасателей.

Тренировки по силовому многоборью проходят во всех спасательных формированиях. В этом году состязаться спасатели будут на площади у дворца спорта Труд. Начнется турнир 30 апреля в 11 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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