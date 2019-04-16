2019-04-16T13:02:08+03:00
Происшествия

Избежала тюрьмы: ангарчанка, которая сожгла дом и внедорожник бывшего начальника, заплатит огромный штраф

Также ее приговорили к трем годам лишения свободы условно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Избежала тюрьмы: ангарчанка, которая сожгла дом и внедорожник бывшего начальника, заплатит огромный штраф. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Избежала тюрьмы: ангарчанка, которая сожгла дом и внедорожник бывшего начальника, заплатит огромный штраф. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Приговор суда услышала 45-летняя жительница Ангарска, по вине которой в ноябре 2018 года, на территории турбазы «Ангарская горка» сгорел внедорожник «Toyota Land Cruiser» и двухэтажный дом отдыха. Тогда полицейские сообщили, что женщина подожгла машину и деревянное здание, чтобы отомстить своему бывшему начальнику, с которым у нее произошел конфликт.

При пожаре никто не пострадал. Ущерб от вендетты ангарчанки владелец оценил в 7 миллионов рублей. Женщине, которая ранее уже была судима за кражи, грозило до 5 лет лишения свободы, но тюрьмы ей удалось избежать. Смягчяющими обстоятельствами послужило то, что ангарчанка признала вину и частично добровольно возместила ущерб.

- Ей назначено три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Ну и конечно, ей предстоит выплатить оставшуюся сумму ущерба. Суд взыскал с пироманки 2 миллиона 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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