2019-04-16T13:04:19+03:00
Происшествия

Двое подростков погибли на пожаре в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело
Олег ФЕДОРОВ
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Двое подростков погибли на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Двое подростков погибли на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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Трагедия произошла ночью. Трое учеников 9 класса остались ночевать в доме в поселке Радищев Нижнеилимского района Иркутской области. Им разрешили там остаться родители. Посреди ночи один из подростков решил выйти на улицу. А когда вернулся через некоторое время, то увидел, что первый этаж деревянного дома объят пламенем. К тому моменту и лестница, ведущая на второй этаж, была в огне.

- В результате пожара погибли двое несовершеннолетних подростков, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства этой трагедии.

Следственный отдел по Нижнеилимского района возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. В планах проведение пожарно-технической экспертизы. которая установит возможные причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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