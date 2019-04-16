Двое подростков погибли на пожаре в Иркутской области
Трагедия произошла ночью. Трое учеников 9 класса остались ночевать в доме в поселке Радищев Нижнеилимского района Иркутской области. Им разрешили там остаться родители. Посреди ночи один из подростков решил выйти на улицу. А когда вернулся через некоторое время, то увидел, что первый этаж деревянного дома объят пламенем. К тому моменту и лестница, ведущая на второй этаж, была в огне.
- В результате пожара погибли двое несовершеннолетних подростков, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства этой трагедии.
Следственный отдел по Нижнеилимского района возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. В планах проведение пожарно-технической экспертизы. которая установит возможные причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU