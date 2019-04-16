Водитель, сбивший ребенка в Бурятии, притворился свидетелем аварии

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-16T14:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний житель садоводства «Росинка» Заиграевского района Бурятии сдавал назад на своем «ГАЗ-3110». В этот момент на его пути оказалась 12-летняя девочка. Мужчина не заметил ребенка и наехал на нее. Быстро поняв, что сделал, водитель скрылся с места происшествия.

В машине помимо водителя был пассажир. Они решили поставить машину в гараж и вернуться на место, где все еще находилась девочка. Он вызвал скорую помощь, а врачам сказал, что они нашли девочку, когда направлялись за бензином.

- Сотрудники ГИБДД установили, что свидетели причастны к наезду на пешехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – 25-летний местный житель не имеет водительских прав.

Полицейским он признался, что испугался ответственности, поэтому решил сбежать. На водителя составили протокол за оставление места происшествия. Дальше степень его ответственности будет решаться после проведения медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU