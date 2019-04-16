Чипирование собаки помогло найти ее владельца в Бурятии

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-16T16:38:51+03:00

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Житель Улан-Удэ недавно потерял собаку. Он искал ее месяц, но тщетно. А спустя время хозяин нашел пса…. у своего соседа. Оказалось, что тот приютил найденыша. Отдавать полюбившегося питомца без весомых доказательств мужчина не хотел. Между ними возник спор. Чтобы разрешить его оба обратились в городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Специалисты провели сканером по телу животного и, благодаря чипу, вживленному в его тело, выявили данные о хозяине.

Определить, кто владелец домашнего животного, помогла база данных Вет-Про. С помощью нее настоящий владелец доказал, что именно ему принадлежит пес.

- Электронный чип содержит всю информацию о владельце, о вакцинации собаки, и поэтому без труда удалось доказать, кому же именно принадлежит домашний питомец, - сообщили в пресс-службу управления ветеринарии Бурятии. - Чип был вставлен в область холки в подкожное пространство. По нему можно выявить даже дату рождения животного, номер телефона его хозяина.

Данные о чипированных животных вносятся и в международную базу данных Animal Face, что облегчает розыск пропавших животных более чем в 90 странах мира. К тому же без чипа путешественники не смогут увести своих питомцев за границу. Кстати, сегодня в Бурятии носят чипы и жетоны около 14 000 тысяч животных и даже птиц. Основной пик нанесения информации в микросхемы пришелся на 2018 год. Это было нужно для контроля четвероногих.

ИСТОЧНИК KP.RU