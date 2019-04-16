2019-04-16T15:03:09+03:00
Происшествия

Жителя Иркутской области заключили под стражу за скотокрадство

Его добычей стали 33 коровы
Олег ФЕДОРОВ
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Жителя Иркутской области заключили под стражу за скотокрадство.Жителя Иркутской области заключили под стражу за скотокрадство.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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5 апреля трое местных жителей села Нельхай Аларского района решили увести целое стадо коров с пастбища. 32 взрослые коровы и один теленок переместились в Черемховский район. Там злоумышленники успели продать 5 коров. Еще четырех буренок забили на мясо и продали, пока их не задержали сотрудники полиции.

- В поселке Кутулик были обнаружены остальные 23 головы крупного рогатого скота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Всех коров передали законным владельцам.

Тем не менее, скотокрады успели причинить более 1 миллиона ущерба. Организатору коровьего похищения предъявлено обвинение по статье кража, совершенная по предварительному сговору, в крупном размере. Аларский районный суд решил поместить главного похитителя в следственный изолятор. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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