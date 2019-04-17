Фестиваль французского кино пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:48 2019-04-17T03:48:38+03:00

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В Иркутске 27 апреля в кинотеатре «Художественны» начнутся показы фильмов французского фестиваля. Первая картина, которую смогут увидеть иркутяне, – «Барбара». Лента 2017 года об актрисе и ее удивительно точном перевоплощении.

- Фильмы покажем на языке оригинала с субтитрами, - рассказали в КДЦ «Художественный». – Закрытие фестиваля намечено на 3 мая. В этот же день состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия по билетам.

Всего в программе события – 7 картин. Показывать их будут в разные дни. Отличная возможность попрактиковать свои знания французского языка или ощутить шарм зарубежного кинематографа.

КОНКРЕТНО

Расписание фестиваля французского кино в Иркутске:

27 апреля, 16.40 – «Барбара»;

28 апреля, 16.20 – «Ревнивая» - фильм о неожиданных метаморфозах женского характера;

29 апреля, 18.15 – «Боль» - в картине описываются события июня 1944-го, немецкая оккупация;

30 апреля, 17.10 – «М» - о любви и притяжении противоположностей;

1 мая, 17.40 – «Вилла» - о семье и перипетиях судьбы;

2 мая, 17.45 – «Первый номер» - о покорении женщиной мужского бизнеса;

3 мая, 19.50 – «Как мальчишки» - комедия о создании женской футбольной команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU