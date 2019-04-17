Фестиваль французского кино пройдет в Иркутске
В Иркутске 27 апреля в кинотеатре «Художественны» начнутся показы фильмов французского фестиваля. Первая картина, которую смогут увидеть иркутяне, – «Барбара». Лента 2017 года об актрисе и ее удивительно точном перевоплощении.
- Фильмы покажем на языке оригинала с субтитрами, - рассказали в КДЦ «Художественный». – Закрытие фестиваля намечено на 3 мая. В этот же день состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия по билетам.
Всего в программе события – 7 картин. Показывать их будут в разные дни. Отличная возможность попрактиковать свои знания французского языка или ощутить шарм зарубежного кинематографа.
КОНКРЕТНО
Расписание фестиваля французского кино в Иркутске:
27 апреля, 16.40 – «Барбара»;
28 апреля, 16.20 – «Ревнивая» - фильм о неожиданных метаморфозах женского характера;
29 апреля, 18.15 – «Боль» - в картине описываются события июня 1944-го, немецкая оккупация;
30 апреля, 17.10 – «М» - о любви и притяжении противоположностей;
1 мая, 17.40 – «Вилла» - о семье и перипетиях судьбы;
2 мая, 17.45 – «Первый номер» - о покорении женщиной мужского бизнеса;
3 мая, 19.50 – «Как мальчишки» - комедия о создании женской футбольной команды.
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ИСТОЧНИК KP.RU