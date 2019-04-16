СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-16T16:01:05+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 17 апреля – снег и ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области – порывы до 14 м/с

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В Иркутске 17 апреля - переменная облачность, ночью будет идти небольшой мокрый снег и снег, который днем прекратиться. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, ожидаются порывы до 13 м/с. Днем ветер сменит направление на юго-восточное. Температура ночью -4…-6, днем воздух прогреется до +6…+8 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -4…-9, при прояснении -14…-19. Днем по прогнозам синоптиков +5…+10, местами 0…-5 градусов.

Метеорологи предупреждают: на дорогах региона и областного центра – гололедица и снежный накат, а в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

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ИСТОЧНИК KP.RU