2019-04-17T06:14:26+03:00
Происшествия

Житель Нижнего Новгорода убил в Иркутске знакомую

Убитую женщину обнаружила в квартире, которую она сдавала внаем, хозяйка
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Житель Нижнего Новгорода убил в Иркутске знакомую.Житель Нижнего Новгорода убил в Иркутске знакомую.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Страшную находку обнаружила хозяйка сдаваемой в аренду квартиры в Иркутске, когда пришла приводить ее в порядок. В комнате лежал труп убитой женщины. Трясущимися руками иркутянка набрала номер полиции. Вскоре ее квартиросъемщик, житель Нижнего Новгорода, был задержан.

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - В ходе осмотра места происшествия эксперты изъяли улики, сыщики опросили возможных свидетелей случившегося. Так они и установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний арендатор съемной квартиры, житель Нижегородской области.

Как оказалось, во время совместного отдыха между ним и женщиной начался скандал. Тогда приезжий и нанес жертве ножевые ранения. От них она и погибла, а убийца, поняв, что натворил, сбежал. Сейчас против него заведено уголовное дело за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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