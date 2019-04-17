2019-04-17T05:51:34+03:00
Происшествия

Дальнобойщик убил женщину на съемной квартире в Иркутске

Он зарезал ее во время ссоры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дальнобойщик убил женщину на съемной квартире в ИркутскеДальнобойщик убил женщину на съемной квартире в Иркутске
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Труп женщины обнаружила жительница Октябрьского района Иркутска, когда пришла в свою квартиру, которую сдавала по найму. После того, как прибывшие полицейские опросили свидетелей и собрали улики, им удалось по горячим следам выйти на след возможного преступника. Им оказался 52-летний дальнобойщик, который арендовал квартиру, когда приехал в Иркутск из Нижегородской области.

На допросе мужчина рассказал, что погибшая была его знакомой, которая ради встречи с ним приехала из Красноярского края. Во время внезапно возникшей ссоры, он ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчине предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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