2019-04-17T06:49:41+03:00
Общество

Почти 500 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться взятой в кредит иномарки

Мужчина не смог вовремя рассчитаться по автокредиту
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 500 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться взятой в кредит иномарки.Почти 500 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться взятой в кредит иномарки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перспектива потерять своего «железного друга» заставила жителя Иркутска вернуть банку почти полмиллиона рублей. Мужчина собрал деньги только после того, как приставы арестовали его автомобиль «Хенде Солярис» взятый в кредит.

- Иркутянин задолжал банку 492 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Кредитор подал иск на заложенный автомобиль «Хенде Солярис».

Суд согласился с требованием банка и вынес решение об аресте иномарки. Тем не менее, машина осталась у сибиряка на ответственном хранении. Но после того, как должник перестал отвечать на звонки, приставы пришли вновь и на этот раз забрали автомобиль.

Чтобы не лишиться своей иномарки, иркутянин все же нашел деньги и погасил весь долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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