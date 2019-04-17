2019-04-17T07:22:20+03:00
Общество

Жителя Усолья оштрафовали за публикацию нацистской символики в интернете

За фото с запрещенной символикой сибиряку придется заплатить штраф в 2000 рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Усолья оштрафовали за публикацию нацистской символики в интернете.Жителя Усолья оштрафовали за публикацию нацистской символики в интернете.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Усольский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в публикации запрещенной информации. Оперативники ФСБ проверяя просторы интернета нашли в соцсетях страницу сибиряка, который опубликовал экстремистские и нацистскую символику.

- Было возбуждено административное дело, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Экспертиза подтвердила, что на фотографиях были символы нацистского режима в Германии.

Оказалось, что усольчанин уже был судим за аналогичное нарушение, в июне 2018 года мужчину также наказали за публикацию запрещенной информации. На этот раз его приговорили к штрафу в 2000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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