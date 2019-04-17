2019-04-17T07:30:37+03:00
Происшествия

Банду наркоторговцев осудили в Иркутской области

В нее входили трое мужчин и трое женщин
Олег ФЕДОРОВ
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Банду наркоторговцев осудили в Иркутской области.Банду наркоторговцев осудили в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тайшетский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор банду наркоторговцев. Суд установил, что в декабре 2016 года житель города Тайшет придумал схему продажи наркотических средств через интернет. В его банду входило 6 человек, которые распространяли так называемые закладки в иркутской области и Красноярском крае.

Они использовали интернет ресурсы, а сам организатор изобрел специальную систему, при которой покупатель и продавец не могли видеть друг друга, покупки совершались анонимно, а также он разместил целый каталог наркотических средств. Кроме того, среди членов банды действовала система поощрений и наказаний за распространение «заказов».

- При задержании членов банды у них было изъято свыше 1 килограмма запрещенных наркотических веществ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд признал всех членов банды виновными. Организатор получил 11 колонии строго режима и 50 тысяч рублей штрафа, остальные члены сроки от 6 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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