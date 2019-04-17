2019-04-17T07:51:12+03:00
Общество

Четыре лесных пожара потушили в Бурятии

Один из очагов находился в Тункинском национальном парке
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Четыре лесных пожара потушили в Бурятии.Четыре лесных пожара потушили в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Сибири продолжается сезон лесных пожаров. Тайга полыхает и в соседней Бурятии. За прошлые сутки в республике потушили еще 4 очага в Кижингинском и Селенгинском районах, а также в Тункинском нацпарке.

- Было привлечено более 170 человек и 30 единиц техники, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. – Новых очагов за прошлые сутки нет.

В ведомстве уточнили, что всего в этом году потушили уже 66 лесных пожаров на площади около 840 гектаров. Лесничие напоминают, что разводить в тайге костры и жечь прошлогоднюю траву запрещено. Нарушителей ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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