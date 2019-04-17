Пропал без вести: в Иркутской области ищут 40-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-17T08:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приангарье волонтеры и полицейские ищут пропавшего без вести мужчину. 40-летний Владимир Лыков из села Бозой ушел из дома по улице Набережная утром 11 апреля и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Родные и близкие рассказали полицейским, что мужчина никогда раньше не пропадал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы Владимира Лыкова. На вид около 40 лет, телосложение среднее, рост около 180 см, темно-русые волосы, карие глаза, густые брови. Был одет в пятнисто-синий бушлат, пятнисто-синие штаны и берцы.

По одной из версий, мужчина мог поехать в посело Усть-Орда. Всех, кто знает о местонахождении Владимира Лыкова, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ел снег и пел песни Высоцкого: сибиряк неделю блуждал по льду Байкала, пока его случайно не спасли рыбаки. Владимир Кокин из Бурятии решил сократить путь и попал в ледяной плен. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU