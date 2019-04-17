СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-17T08:21:28+03:00

Рыбака на льдине спасли в Бурятии. Фото: ГУ МЧС России по республике Бурятия.

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Местные жители близ озера Гусиное в республике Бурятия поздно вечером наблюдали следующую картину: мужчина на резиновой лодке дрейфовал на льдине. Очевидцы позвонили спасателям. На спасательную операцию выехали три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также инспекторы ГИМС.

Молодой мужчина вышел на резиновой лодке на рыбалку. Спустя некоторое время поднялся сильный ветер, и у потерпевшего сломалось весло, а порыв ветра отнес его к льдине. Так он оказался случайным заложником ледяного тороса на 2,5 часа.

- С помощью аэролодки спасатели добрались до мужчины, - сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС по республике Бурятия. – За 15 минут его доставили на берег.

Медики оценили состояние потерпевшего как удовлетворительное. Спасатели напоминают, что сейчас запрещено выходить на воду. Кроме того, находиться в лодке можно только со спасательным жилетом.

ИСТОЧНИК KP.RU