2019-04-17T10:08:38+03:00
Общество

Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая

Мотоциклисты приглашают иркутян отметить это событие вместе с ними
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая.Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Настоящая весна в Иркутске наступит уже совсем скоро, а вместе с ней на улицах города появятся и первые мотоциклисты. В этом году открытие байкерского сезона состоится уже через две недели, 4-го мая. Как обычно, мотоциклисты отпразднуют его начало масштабным мотопробегом.

- Мотоциклисты начнут заезд в 12:30, стартовав от Объездной дороги в Ново-Ленино, - сообщили в соцсетях представители городской байкерской организации Bike.All . - Затем байкеры отправятся на своих железных конях в центр города и в 14:00 прибудут на остров «Юность».

После того, как мотоколонна прибудет к месту назначения, на «Юность» начнётся развлекательная программа. По словам организаторов, гостей мероприятия ждут различные конкурсы с ценными призами, развлечения для взрослых и детей, выступления местных музыкальных групп и ещё много всего интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов