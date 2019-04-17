Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-17T10:08:38+03:00

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Настоящая весна в Иркутске наступит уже совсем скоро, а вместе с ней на улицах города появятся и первые мотоциклисты. В этом году открытие байкерского сезона состоится уже через две недели, 4-го мая. Как обычно, мотоциклисты отпразднуют его начало масштабным мотопробегом.

- Мотоциклисты начнут заезд в 12:30, стартовав от Объездной дороги в Ново-Ленино, - сообщили в соцсетях представители городской байкерской организации Bike.All . - Затем байкеры отправятся на своих железных конях в центр города и в 14:00 прибудут на остров «Юность».

После того, как мотоколонна прибудет к месту назначения, на «Юность» начнётся развлекательная программа. По словам организаторов, гостей мероприятия ждут различные конкурсы с ценными призами, развлечения для взрослых и детей, выступления местных музыкальных групп и ещё много всего интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU