Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
В дежурную часть по Тайшетскому району обратился хозяин торгового павильона, который, придя утром на работу, обнаружил сломанные защитные жалюзи. Изучив съемку с камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что это устроили двое мужчин, которые еле стояли на ногах. Спустя некоторое время их задержали и доставили в отделение.
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области
Ими оказались двое 20-летних местных жителя, которые хотели ограбить магазин, а на украденные деньги погулять еще. Однако жалюзи не дали им проникнуть внутрь, после чего они нашли новый объект.
- В нескольких метрах злоумышленники увидели автомобиль «Жигули», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они попытались проникнуть в салон, завести и угнать машину.
Но к успеху они так и не пришли. На горе грабителей возбуждены уголовные дела по статьям неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и умышленное уничтожение чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU