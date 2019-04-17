СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-17T10:14:02+03:00

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В дежурную часть по Тайшетскому району обратился хозяин торгового павильона, который, придя утром на работу, обнаружил сломанные защитные жалюзи. Изучив съемку с камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что это устроили двое мужчин, которые еле стояли на ногах. Спустя некоторое время их задержали и доставили в отделение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/703654" frameborder="0"></iframe> Двух горе грабителей задержали в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области

Ими оказались двое 20-летних местных жителя, которые хотели ограбить магазин, а на украденные деньги погулять еще. Однако жалюзи не дали им проникнуть внутрь, после чего они нашли новый объект.

- В нескольких метрах злоумышленники увидели автомобиль «Жигули», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они попытались проникнуть в салон, завести и угнать машину.

Но к успеху они так и не пришли. На горе грабителей возбуждены уголовные дела по статьям неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и умышленное уничтожение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU