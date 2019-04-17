В Иркутской области осталась одна ледовая переправа

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-17T10:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приангарье осталась одна действующая ледовая переправа. Еще одну ледовую дорогу закрыли на реке Витим по маршруту «Бодайбо – Мама» рядом с поселком Мамакан. Напомним, что всего в этом году в Иркутской области открыли более 50 зимних дорог.

- На поверхности льда появилась вода, это значит, что переправа уже небезопасна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На ее месте поставили запрещающие знаки.

Тех, кого предупреждения спасателей не остановят, будет ждать встреча с инспекторами ГИБДД. В МЧС уточнили, что сегодня 17 апреля в Приангарье осталась одна действующая ледовая переправа, но и ей осталось недолго. Зимняя дорога через Лену возле села Коршуново в Киренском районе будет закрыта уже к концу этой недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарный выследил и задержал грабителя, который напал на инвалида-колясочника. Спасатель Максим Пластинин пришел навестить тестя в тот момент, когда преступник держал нож у горла пенсионера. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU