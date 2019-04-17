В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
В Приангарье осталась одна действующая ледовая переправа. Еще одну ледовую дорогу закрыли на реке Витим по маршруту «Бодайбо – Мама» рядом с поселком Мамакан. Напомним, что всего в этом году в Иркутской области открыли более 50 зимних дорог.
- На поверхности льда появилась вода, это значит, что переправа уже небезопасна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На ее месте поставили запрещающие знаки.
Тех, кого предупреждения спасателей не остановят, будет ждать встреча с инспекторами ГИБДД. В МЧС уточнили, что сегодня 17 апреля в Приангарье осталась одна действующая ледовая переправа, но и ей осталось недолго. Зимняя дорога через Лену возле села Коршуново в Киренском районе будет закрыта уже к концу этой недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU