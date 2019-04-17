«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-17T10:32:02+03:00

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В Иркутске продолжается 3-й сезон образовательного проекта “Научные Weekend-ы”, в рамках которого известные учёные Приангарья проводят лекции на научно-популярные темы. Например, последняя встреча была посвящена исчезающим животным Иркутской области. Напомним, что лекции проходят всегда по субботам в одно и то же время – 14.00. Вход на них – бесплатный.

- Иркутянам расскажут о кредитах и том, что с ними связано, - сообщили в пресс-службе Иркутского государственного университета. - В качестве лектора выступит доктор экономических наук, декан Сибирско-Американского факультета байкальской международной бизнес-школы ИГУ Надежда Грошева.

Гости мероприятия узнают, почему кредиты заняли столь важное место в жизни россиян, как разобраться с кредитной историей и сколько в итоге придётся переплатить тем, кто всё же решил взять деньги в банке.

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ИСТОЧНИК KP.RU