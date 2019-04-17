28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-17T11:26:24+03:00

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В Иркутской области солнечные и теплые деньки сменились на снег и ветер, которые обрушились на регион в начале недели. Однако середина недели обещает быть еще более пасмурной. Иркутский гидрометцентр объявил 18 апреля штормовое предупреждение. Завтра с утра по региону ожидается усиление юго-восточного и западного ветра 13-18 метров в секунду, а также мокрый снег и метель.

- Во второй половине дня в западных районах области ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске синоптики Иркутского гидрометцентра. – Местами мокрый снег и налипание мокрого снега.

В некоторых районах области ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Такая же погода будет ожидать жителей региона и 19 апреля. Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что плюсовые температуры днем и минусовые ночью образуют гололед на дорогах, так что водителям автомобилей рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Пешеходам советуют выходить из дома заранее, чтобы не спешить и не бежать, потому что в такую погоду увеличивается число обратившихся в травмпункт с вывихами, ушибами и переломами.

ИСТОЧНИК KP.RU