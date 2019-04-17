Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
На Иркутском водохранилище закончилась поисковая операция, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда нашли тело 38-летнего мужчины. Напомним, вечером 15 апреля двое рыбаков вышли из поселка Большая Речка на плоскодонной лодке, чтобы проверить рыболовные сети. Когда 41-летняя женщина и ее спутник не вернулись домой, родные забили тревогу. Тело погибшей сибирячки нашли лишь на следующий день 16 апреля.
- Водолазы обыскали 6000 квадратных метров, и нашли тело мужчины на глубине пяти метров, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Спасатели напоминают, что до 15 мая навигация на водохранилищах закрыта.
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ИСТОЧНИК KP.RU