СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-17T14:18:24+03:00

Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

Чтобы достать тело погибшего мужчины, спасателям пришлось спуститься на глубину в пять метров

Изменить размер текста: A A

На Иркутском водохранилище закончилась поисковая операция, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда нашли тело 38-летнего мужчины. Напомним, вечером 15 апреля двое рыбаков вышли из поселка Большая Речка на плоскодонной лодке, чтобы проверить рыболовные сети. Когда 41-летняя женщина и ее спутник не вернулись домой, родные забили тревогу. Тело погибшей сибирячки нашли лишь на следующий день 16 апреля.

- Водолазы обыскали 6000 квадратных метров, и нашли тело мужчины на глубине пяти метров, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Спасатели напоминают, что до 15 мая навигация на водохранилищах закрыта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое рыбаков погибли на Иркутском водохранилище. Они вышли в непогоду, полностью проигнорировав технику безопасности. (подробности).

Рыбака на льдине спасли в Бурятии. Его лодку зажало торосом. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU