2019-04-17T14:18:24+03:00
Происшествия

Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище

Чтобы достать тело погибшего мужчины, спасателям пришлось спуститься на глубину в пять метров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.
Изменить размер текста:

На Иркутском водохранилище закончилась поисковая операция, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда нашли тело 38-летнего мужчины. Напомним, вечером 15 апреля двое рыбаков вышли из поселка Большая Речка на плоскодонной лодке, чтобы проверить рыболовные сети. Когда 41-летняя женщина и ее спутник не вернулись домой, родные забили тревогу. Тело погибшей сибирячки нашли лишь на следующий день 16 апреля.

- Водолазы обыскали 6000 квадратных метров, и нашли тело мужчины на глубине пяти метров, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Спасатели напоминают, что до 15 мая навигация на водохранилищах закрыта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое рыбаков погибли на Иркутском водохранилище. Они вышли в непогоду, полностью проигнорировав технику безопасности. (подробности).

Рыбака на льдине спасли в Бурятии. Его лодку зажало торосом. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков
Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов