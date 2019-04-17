Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-17T14:46:16+03:00

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Внимание, футбольные болельщики Иркутска! Уже 18 апреля иркутский «Зенит» проведет первый матч весенней стадии Первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Восток». Наши парни на выезде сыграют со своим из самых принципиальных соперников - «Читой». Встреча на читинском стадионе «Локомотив» начнется в 17.00 по иркутскому времени.

А пока напомним турнирный расклад перед матчем. К очной встрече соперники подходят на разных полюсах турнирной таблицы. Иркутяне с 16 набранными очками расположились на третьем месте. Команда из Забайкалья пока находится на последней шестой строчке. В активе «Читы» всего 8 баллов. Кстати, в этом сезоне команды уже играли между собой три раза.

- В Кубке России «Зенит» одолел «Читу» со счетом 3:2, - сообщают статистику на официальной странице иркутского клуба в соцсети. - А в 2-х матчах Первенства России наша команда забила читинцам 6 мячей, при этом пропустив в свои ворота только 2. Обе встречи и в Чите, и в Иркутске закончились со счетом 3:1 в пользу нашего «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU