Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-17T16:14:11+03:00

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В Иркутске 18 апреля - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, днём ожидаются порывы до 14 м/с. Температура ночью -2…-4, днём воздух прогреется до +15…+17 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью без осадков, днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных и верхнеленских районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днём 13-18 м/с, во второй половине дня в западных районах западный, северо-западный 9-14 м/с, порывы 19-24 м/с.

Температура в Приангарье ночью -2…-7 градусов, при прояснении -12…-17, в северо-восточных районах -15…-20, при облачной погоде -10…-15º. Днём в регионе по прогнозам синоптиков +12…+17, при облачной погоде +5…+10, местами в южных и западных районах до +21 градуса, в Катангском и северо-восточных районах +5…+10, местами до +2.

Внимание, водители! На дорогах области и города - гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU