2019-04-17T16:14:11+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадков

По области – порывы до 24 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадковПрогноз погоды в Иркутске: 18 апреля без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 18 апреля - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, днём ожидаются порывы до 14 м/с. Температура ночью -2…-4, днём воздух прогреется до +15…+17 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью без осадков, днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных и верхнеленских районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днём 13-18 м/с, во второй половине дня в западных районах западный, северо-западный 9-14 м/с, порывы 19-24 м/с.

Температура в Приангарье ночью -2…-7 градусов, при прояснении -12…-17, в северо-восточных районах -15…-20, при облачной погоде -10…-15º. Днём в регионе по прогнозам синоптиков +12…+17, при облачной погоде +5…+10, местами в южных и западных районах до +21 градуса, в Катангском и северо-восточных районах +5…+10, местами до +2.

Внимание, водители! На дорогах области и города - гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футболисты иркутского «Зенита» начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с «Читой»
Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище
Муниципалитеты Иркутской области получат средства на контейнерные площадки
Братчанин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу
Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
ИНК профинансирует три гранта Иркутского областного отделения Русского географического общества
28 метров в секунду: 18 апреля на западе Иркутской области объявлено штормовое предупреждение
«Научные Weekend-ы» в Иркутске: сибиряков научат, как правильно брать кредиты
В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Двух горе грабителей задержали в Иркутской области
Иркутские байкеры откроют новый мотосезон 4 мая
Продавали бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудили за кражу 33 тонн нефтепродуктов