Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в Иркутске
Подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне в Иркутске идет полным ходом. 25 апреля в городе стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Пламя и дым – именно такое значение несут цвета ленты. Раздавать двухцветную начнут в сквере имени Кирова в следующий четверг.
- Отделом по молодёжной политике будут розданы 10 тысяч «Георгиевских лент», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Всего по Иркутской области разойдутся 150 тысяч символов Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU