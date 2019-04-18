2019-04-18T05:31:47+03:00
Общество

Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в Иркутске

В Иркутске заполучить их получится у 10 тысяч человек
Мария КНЯЗЕВА
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Георгиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в ИркутскеГеоргиевские ленточки начнут раздавать 25 апреля в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне в Иркутске идет полным ходом. 25 апреля в городе стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Пламя и дым – именно такое значение несут цвета ленты. Раздавать двухцветную начнут в сквере имени Кирова в следующий четверг.

- Отделом по молодёжной политике будут розданы 10 тысяч «Георгиевских лент», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Всего по Иркутской области разойдутся 150 тысяч символов Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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