Нормативы учебных расходов для школ и детсадов Иркутской области увеличатся

СЕГОДНЯ 05:42 2019-04-18T05:42:59+03:00

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Учебные расходы будут увеличены по инициативе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Это решение озвучено 17 апреля на заседании бюджетной комиссии при правительстве региона. Напомним, ранее при формировании бюджета 2019 года депутаты выступили с поправкой о повышении нормативов расходов на одного ученика школы до 2000 рублей и на одного воспитанника детсада – до 1000 рублей. Вместо этого была утверждена поправка губернатора, увеличивающая эти расходы только до 1700 (на 200 рублей) и до 750 (на 250) рублей соответственно.

На бюджетной комиссии было принято решение поддержать позицию депутатов и предусмотреть дополнительные средства при корректировке областного бюджета.

- Большая работа, которую провели депутаты, дала результат и будет отражена в поправках к бюджету, - сообщила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова. - Этот важнейший вопрос касается не только оснащения многих десятков наших школ и детских садов и обеспечения должного качества образовательного процесса, но и волнует тысячи жителей Иркутской области.

- Мы добились повышения учебных расходов, пусть с опозданием, но с 1 сентября эти деньги уже пойдут в школы и детские сады, – заметила заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных. – Кончено, жаль, что этого не произошло с начала года.

- Мы утвердим это решение при внесении изменений в областной бюджет на майской сессии Законодательного Собрания. В дальнейшем депутаты продолжат работу по повышению данных нормативов, – подытожил спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU