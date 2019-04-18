СЕГОДНЯ 06:04 2019-04-18T06:04:04+03:00

Более 400 тысяч рублей заплатил алиментщик, чтобы продать квартиру в Иркутском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Житель поселка Малая Топка Иркутского района хотел продать свою двухкомнатную квартиру. Когда мужчина подготовил все документы и пришел в Россреестр, чтобы окончательно оформить сделку. Однако получил отказ. Причина проста. На квартиру наложили запрет на регистрацию сделок из-за долга по алиментам.

- Он задолжал своему сыну 438 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Мужчине объяснили, что запрет будет снят только после оплаты долга.

Чтобы продать квартиру, отец-алиментщик в тот же день перевел всю сумму разом. После чего все ограничения с недвижимости были сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU