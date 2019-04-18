Семейная пара из Иркутска едва не убила друг друга, а потом вместе прятала улики

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-18T06:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 28-летней женщине, которая едва не убила своего возлюбленного. Молодая пара вместе отмечала день рождения мужчины, когда после выпитого между ними вспыхнула ссора. Чтобы не продолжать конфликт, иркутянин решил уехать к себе домой. Но его подруга была против, считая, что он слишком пьян. Она толкнула его с такой силой, что сибиряк не устоял на ногах и упал.

- Разозлившись, он схватил женщину за горло и прижал к стенке, в ответ она схватила со стола нож и ударила им гражданского мужа, - сообщили в пресс-службе Октябрьского городского суда. – Чтобы спасти раненного в плечо и живот мужчину, вызвали скорую. Медикам и полицейским они рассказали выдуманную историю о том, что на них напали неизвестные.

Парочка даже спрятала нож, но сыщики смогли выяснить, как все было на самом деле. Поэтому иркутянин и его подруга во всем сознались. По решению суда, женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU